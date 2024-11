Das Drama „Ein Blick von der Brücke“ wird am Stadttheater Bremerhaven an drei Abenden mit türkischen Übertiteln aufgeführt. So soll Menschen ein Besuch ermöglicht werden, die kein Deutsch können.

Bremerhaven - In einem Pilotprojekt werden am Stadttheater Bremerhaven bei drei Vorstellungen des Schauspiels „Ein Blick von der Brücke“ von Arthur Miller türkische Übertitel gezeigt. Ziel sei es, Barrieren abzubauen und türkisch sprechenden Menschen, die kein Deutsch können, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, teilte das Theater mit. Die Übersetzungen seien in Kooperation mit dem Migrationsrat entstanden. „Das ist ein wichtiger Schritt der Integration“, sagte Cafer Isin vom Migrationsrat. Zusätzlich soll es an den drei Vorstellungsterminen im November, Dezember und Januar eine Einführung auf Deutsch und Türkisch in das Stück geben. Das Familiendrama erzählt von der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.