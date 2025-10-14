Die Fischtown Pinguins verlieren ihr letztes Gruppenspiel in Norwegen und müssen nun auf Schützenhilfe hoffen. Reicht es trotzdem fürs Achtelfinale der Champions League?

Hamar - Die Fischtown Pinguins haben den Einzug in die Playoffs der Eishockey-Champions-League zumindest aus eigener Kraft verpasst und müssen nun zittern. Die Bremerhavener verloren ihr letztes Gruppenspiel bei den Storhamar Dragons aus Norwegen mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Ein Treffer von Kapitän Jan Urbas (55. Minute) war zu wenig für die Pinguins, die im Vorjahr erst im Viertelfinale an Servette Genf gescheitert waren. Eingeleitet wurde die dritte Niederlage im sechsten Gruppenspiel durch einen Fehler von Torhüter Kristers Gudlevskis, den Axel Sandner (17.) zur Führung der Norweger nutzte. In Unterzahl kassierte Bremerhaven im Mittelabschnitt dann durch Sander Dilling Hurröd (28.) das 0:2.

Ob das Team von Trainer Alexander Sulzer trotzdem den Sprung ins Achtelfinale schafft, entscheidet sich in den Spielen am Mittwoch.