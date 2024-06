Bremer Literaturfestival „Poetry on the Road“ beginnt

Bremen - Das internationale Literaturfestival „Poetry on the Road“ beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Bremen. Zu dem Festival werden 16 Autorinnen und Autoren aus sieben Ländern erwartet, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Angekündigt sind der deutsche Lyriker Durs Grünbein, die kroatisch-deutsche Schriftstellerin Marica Bodrozic und die niederländische Autorin Connie Palmen.

Am Donnerstag- und Freitagvormittag sind geschlossene Workshops etwa für Schüler geplant. Für Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag gibt es Eintrittskarten zu kaufen. Am Sonntag soll auf einer sogenannten Lastenradbühne an verschiedenen Orten in Bremen Poesie vorgetragen werden.

Die Hochschule Bremen und Radio Bremen veranstalten das Festival. Seit dem ersten Festival im Jahr 2000 sind den Veranstaltern zufolge mehr als 700 Autoren aus mehr als 65 Nationen in Bremen aufgetreten, darunter die Nobelpreisträgerin Herta Müller. Eine Schätzung der Besucherzahl gaben die Veranstalter nicht ab.