Josephine Assmus (l) steht nun gemeinsam mit Franziska Tell an der Spitze der Bremer Grünen.

Bremen - Der Landesverband der Bremer Grünen hat ein neues Spitzenduo. Auf einem Parteitag wählten die Mitglieder Josephine Assmus zur Vorstandssprecherin. Die 34-Jährige erhielt rund 91 Prozent der Stimmen. Sie ist nun Nachfolgerin von Marek Helsner, der im Oktober aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung zurücktrat. Assmus bildet mit Franziska Tell (29) das neue Führungsteam. Weitere Bewerberinnen und Bewerber für den Posten gab es nicht.

Josephine Assmus ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen und war bislang Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen. „Ich kenne diese Partei gut“, sagte sie in ihrer Rede auf dem Parteitag vor rund 170 Mitgliedern. Sie sei bereit für den Wahlkampf und zuversichtlich. „Wir wissen, wofür wir kämpfen und wir kämpfen nicht alleine“, sagte sie und nannte als ein wichtiges Thema den Klimaschutz.

In diesen turbulenten Zeiten mit einem gewählten US-Präsidenten Donald Trump und einem Rechtsruck stehe viel auf dem Spiel. Gemeinsam mit den Parteimitgliedern werde sie für ein gerechteres, feministischeres, klimafreundlicheres und grüneres Land kämpfen. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl sagte sie: „Es wird anstrengend werden, aber wir werden das zusammen packen.“

Der Landesvorstand hat insgesamt acht Mitglieder. Die beiden Sprecherinnen stehen an der Spitze und sind unter anderem für die politische Außendarstellung der Landespartei zuständig.