Bremen - Vor dem Schulbeginn sind im Bundesland Bremen 86 Lehrerstellen unbesetzt. Das sagte Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) am Mittwoch im Rathaus. „Wir stehen deutlich besser da als in anderen Bundesländern“, sagte Aulepp. Im vergangenen Jahr fehlten in etwa zu dem Zeitpunkt rund 100 Lehrerinnen und Lehrer. Aulepp berichtete, das Bildungsressort habe es geschafft, den Personalschlüssel zu verbessern. Auf jede Lehrkraft kämen etwa zehn Prozent weniger Schüler als noch vor zehn Jahren.

Aulepp zufolge ist die Zahl der Schüler an allgemeinbildenden öffentlichen Schulen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Vorläufigen Zahlen des Ressorts zufolge gibt es dieses Jahr ungefähr 1200 Schüler mehr als noch im vergangenen Jahr. „Der zusätzliche Druck, der auf unseren Schulen entsteht, der tritt eben in bestimmten Quartieren und dementsprechend auch in bestimmten Schulen besonders häufig auf“, sagte Aulepp.

Zu Beginn der Woche hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bremen kritisiert, dass es einen Fachkräftemangel an den Schulen gebe. „Die Personaldecke ist dünner als je zuvor“, hieß von der GEW. Es brauche ein radikales Umdenken in der Bildungspolitik, um eine Bildungskatastrophe abzuwenden, forderte die Gewerkschaft. Die Arbeitsbedingungen müssten sich verbessern.