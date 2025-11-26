Aktuell ist Julian Malatini weit weg von einem Platz in der Startelf von Werder Bremen. Jetzt bremst den Verteidiger eine Verletzung aus - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Bremen - Der argentinische Verteidiger Julian Malatini steht dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vorerst nicht zur Verfügung. Der 24-Jährige zog sich am Montag beim Spielersatztraining nach dem 0:2 bei RB Leipzig tags zuvor einen Muskelfaserriss zu. Über die mögliche Dauer des Ausfalls machte der Club keine Angaben.

Malatini zählt aktuell nicht zu den Stammspielern der Bremer. In dieser Saison kam er in der Liga nur zu zwei Einsätzen und auf eine Spielzeit von 91 Minuten. Nur im ersten Saisonspiel bei Eintracht Frankfurt (1:4) hatte er in der Startelf gestanden. Ende August hatte ihn eine Bänderverletzung für mehrere Wochen gebremst. In Leipzig stand er zuletzt nicht im Kader.