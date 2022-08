Bremen/dpa/DUR - In Bremen ist am Samstag ein Mann in die Weser gesprungen und wird seitdem vermisst. Der 32-Jährige sprang am Samstagabend von der mitten in der Stadt gelegenen und vielbefahrenen Brücke Bürgermeister-Smidt-Brücke in den Fluss, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass der Mann wegen einer Wette von der Brücke sprang.

Den Angaben nach tauchte der Vermisste nach dem Sprung ins Wasser nicht mehr auf. Er soll zusammen mit einem 44 Jahre alten Freund auf der Brücke gestanden haben. Laut Zeugen sollen sie darum gewettet haben, wer sich den Sprung zutraut, teilte die Polizei mit. Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten bisher erfolglos nach dem 32-Jährigen. Die Suche sollte am Sonntag weitergehen.