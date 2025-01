Regensburg - André Breitenreiter hat mit einem mühsamen Arbeitssieg beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg ein erfolgreiches Comeback auf der Trainerbank von Hannover 96 erlebt. Angreifer Jessic Ngankam sorgte am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit seinem vierten Saisontor in der 35. Minute für das 1:0 (1:0) der Niedersachsen zum Start in die Rückrunde.

Am Ende hatten die Niedersachsen Glück. Jahn-Joker Noah Ganaus traf in der 89. Minute bei einem Volleyschuss den Pfosten. Hannover rückte mit 30 Punkten auf Platz zwei vor. Die Regensburger bleiben mit 11 Punkten Letzter.

Breitenreiter soll in Hannover schaffen, was seinem Vorgänger Stefan Leitl nicht mehr zugetraut worden war, der Aufstieg in die Bundesliga. Das war dem 51-Jährigen 2017 in seiner ersten Amtszeit als 96-Coach schon einmal gelungen.

Ngankam trifft nach Freistoß

Vor 11.310 Zuschauern im Jahnstadion stellten die Gäste das effektivere Team. Nach einem präzisen Freistoß von Enzo Leopold und einer Kopfballverlängerung von Hyunju Lee war Angreifer Ngankam am langen Pfosten erfolgreich.

Zuvor hätte auch der Jahn in Führung gehen können. Eric Hottmann traf den Außenpfosten (13.). Und Winter-Zugang Sargis Adamyan scheiterte bei einer Großchance am gut reagierenden 96-Torwart Ron-Robert Zieler (22.).

In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber ohne den verletzten Kapitän Andreas Geipl viel. Es fehlte den Oberpfälzern gegen die beste Defensive der 2. Liga jedoch meist an den Mitteln im Offensivspiel - und auch am Schussglück.