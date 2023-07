Braunschweig - Trainer Jens Härtel erwartet bei Holstein Kiel einen unangenehmen Gegner zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga. Die Kieler seien eine robuste Mannschaft, die „den Fokus ganz klar darauf gelegt haben, defensiv stabiler zu stehen“, sagte der neue Coach von Eintracht Braunschweig.

Die Niedersachsen starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel vor heimischen Publikum in die neue Spielzeit. Eine exakte Einordnung des Gegners sei „schwierig, wenn eine Mannschaft einen relativ großen Umbruch hinter sich hat“, sagte Härtel. Zahlreiche Spieler, darunter Kapitän Hauke Wahl, Fabian Reese und Fin Bartels hatten Kiel im Sommer verlassen.

Härtel muss im ersten Ligaspiel auf Sidi Sané (Innenbandriss im linken Knie), Robert Ivanov (Muskelverletzung) und Anton Donkor (gesperrt) verzichten. Auf die ganze Spielzeit geblickt meinte Härtel, es sei wichtig „regelmäßig Punkte einzufahren“ - „Ob das jetzt wieder so wird, wie es letzte Saison war oder ob es eher wird, das ist mir am Ende des Tages nicht ganz so wichtig.“