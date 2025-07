Can Aydin (vorn) wechselt nach Braunschweig.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Mehmet Can Aydin verpflichtet. Der rechte Außenbahnspieler stand zuletzt bei Ligakonkurrent FC Schalke 04 unter Vertrag und unterschrieb bei den Löwen einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Der 23-Jährige stößt am Freitag zum Start des Sommertrainingslagers in Österreich zum Team.

Entwicklungsfähig

„Mit Mehmet Can Aydin bekommen wir einen jungen Spieler, der bereits über Erfahrung aus U-Nationalmannschaften, der ersten und zweiten Bundesliga sowie der türkischen Süper Lig verfügt, aber trotzdem noch entwicklungsfähig ist“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Der 1,80 Meter große Aydin spielte seit 2014 für die Knappenschmiede der Schalker. Über die U19 schaffte er 2021 den Sprung in den Profikader des S04. Während der Saison 2023/24 spielte er auf Leihbasis bei Trabzonspor in der türkischen ersten Liga. Der Club verzichtete aber auf eine Kaufoption, sodass Aydin nach Gelsenkirchen zurückkehrte. Sein zum 30. Juni ausgelaufener Vertrag auf Schalke war nicht verlängert worden. Aydin spielte von der U15 bis zur U20 regelmäßig für die deutsche Nationalmannschaft.