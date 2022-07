Braunschweig nur 2:2 im XXL-Test gegen RW Essen

Schöningen - Aufsteiger Eintracht Braunschweig ist knapp eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht in Bestform. Vor dem Auftakt gegen den Hamburger SV reichte es für die Niedersachsen am Samstag in Schöningen gegen den Drittliga-Neuling Rot-Weiss Essen nur zu einem 2:2 (0:1). In einem XXL-Testspiel über 2x60 Minuten konnte die Eintracht durch Tore von Fabio Kaufmann (95.) und Lion Lauberbach (103.) zumindest noch ein Unentschieden erkämpfen. Luca Dürholtz (31.) und Isaiah Young (85.) hatten den Ruhrpott-Club zunächst mit 2:0 in Führung geschossen.