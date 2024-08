Jaeckel wechselt in die zweite Liga.

Braunschweig - Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig leiht den Abwehrspieler Paul Jaeckel für eine Saison vom 1. FC Union Berlin aus. Das teilten beide Clubs am Donnerstag mit. „Diese Leihe gibt ihm die Möglichkeit, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und sich nochmals weiterzuentwickeln“, wurde Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, Horst Heldt, in der Mitteilung zitiert.

In Braunschweig soll der 26 Jahre alte Jaeckel dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren. Die kassierte in drei Ligaspielen schon 13 Tore. „Wir sind nicht gut in die Saison gestartet, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden“, sagte der frühere Jugendspieler des VfL Wolfsburg.