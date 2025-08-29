Vier Jahre lang spielt Robin Krauße in Braunschweig. Jetzt zieht es ihn zu einem Viertligisten.

Braunschweig - Mittelfeldspieler Robin Krauße wechselt vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum SV Sandhausen in die Regionalliga Südwest. „Robin wollte sich auch aus familiären Gründen verändern und hat seinen Wechselwunsch bei uns offen hinterlegt. Diesen konnten wir, auch mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag, nachvollziehen“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Krauße war vor vier Jahren zur Eintracht gekommen und hatte als Stammspieler großen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga im Mai 2022. Insgesamt absolvierte der 31-Jährige 126 Pflichtspiele für die Niedersachsen.