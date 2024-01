Die Bratwurst gehört zu den bekanntesten Erzeugnissen aus Thüringen. Auch wenn vegetarische Kost ein immer größer Thema wird, bleibt das in Schweinedarm gehüllte Brät beliebt. Bald steht ein für die Fans der Grillspezialität wichtiges Datum an.

Erfurt/Mühlhausen - Der Trend zur fleischlosen Ernährung bereitet Thüringer Bratwurst-Fachmann Uwe Keith keine Kopfschmerzen. Die durch EU-Recht geschützte Thüringer Rostbratwurst sei weit mehr als ein Imbiss, so der Geschäftsführer des Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch. „Sie ist nicht nur Lebensmittel, sondern Kulturgut. Sie ist aufgeladen mit Emotionen und persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen.“

Daher habe die Bratwurst weiter Bestand auch wenn perspektivisch der Verzehr von Fleischprodukten zurückgehe. „Der Verzicht auf Wurst und Fleisch ist ja durchaus nachvollziehbar aus Umwelt- und Gesundheitsgründen“, so Keith weiter, der auch Vorsitzender des Vereins Freunde der Thüringer Bratwurst ist. Er gehe davon aus, dass diese Entwicklung dazu führe, dass dem Qualitätsprodukt Thüringer Bratwurst mehr Wertschätzung entgegengebracht werde.

Das Datum der bislang bekannten frühesten urkundlichen Erwähnung der Bratwurst jährt sich am Samstag zum 620. Mal: Datiert auf den 20. Januar 1404 sind in einem Rechnungsdokument eines Klosters in Arnstadt die Ausgaben für Bratwurst-Därme aufgeführt.