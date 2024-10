Berlin - Mehrere Autos und Motorräder sind in der vergangenen Nacht in Berlin angezündet worden. Zuerst seien am Abend brennende Autos in Berlin-Marzahn gemeldet worden, bevor in der Nacht 25 Motorräder in Reinickendorf brannten, sagte die Polizei.

In Berlin-Marzahn meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr eine verdächtige Person, die sich an geparkten Autos in der Allee der Kosmonauten zu schaffen machte. Kurze Zeit später standen die Fahrzeuge bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte, zwei Autos brannten dennoch vollständig aus. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt.



Zudem brannten in Berlin-Reinickendorf 25 Motorräder auf einem Gewerbehof in der Tietzstraße. Alle Fahrzeuge wurden dabei vollständig von den Flammen zerstört. Bevor der Brand vollständig gelöscht wurde, zog dieser laut Aussage der Polizei die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft. Das Haus wurde vorsorglich evakuiert, alle Bewohner blieben den Angaben zufolge unverletzt.



In beiden Fällen wurden Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den Verantwortlichen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen könne aktuell nicht bestätigt werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.