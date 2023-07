Bremen - Aufgrund von Brandstiftung sind in Bremen-Findorff zwei geparkte Autos vollständig zerstört worden. Ein Zeuge hatte am frühen Mittwochmorgen ein brennendes Auto bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe er einen Mann beobachtet, der schnell davon gelaufen sein soll. Das Feuer griff auf ein daneben stehendes Auto über, das ebenfalls in Flammen aufging. Ein dritter Wagen wurde durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht weitere Zeugen, die in der Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.