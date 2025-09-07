Im Kreis Sömmerda brennen innerhalb kurzer Zeit vier Autos. Die Brandorte liegen alle am Radweg an der Gera. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Serie von Autobränden im Kreis Sömmerda entstand ein Schaden von mindestens 25.000 Euro. (Archivbild)

Andisleben - En Brandstifter hat im Kreis Sömmerda vier Autos angezündet. Zunächst wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Fahrzeuge in Andisleben vorsätzlich in Brand gesetzt, berichtete die Polizei. Kurze Zeit später brannten Wagen in Elxleben und Kühnhausen.

Drei Fahrzeuge seien vollständig ausgebrannt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro. Auffällig sei, dass sich die Brandorte entlang des Radweges am Fluss Gera befinden.