Der 47-Jährige steht im Verdacht, sein eigenes Haus in Brand gesetzt zu haben. Lange auf der Flucht war er nicht.

Brandstifter in Stade gefasst - eigenes Haus in Flammen

Feuer am Donnerstag

Der Verdächtige wurde in einem Bus in Stade festgenommen. (Symbolbild)

Stade - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter in Stade festgenommen. Der 47-Jährige steht im Verdacht, in seinem eigenen Reihenhaus Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen wurde er in Untersuchungshaft genommen. Das Reihenhaus brannte vollständig aus.

Zeugen, mutmaßlich Bekannte des Mannes, hatten den Verdächtigen am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Beamte nahmen den Mann daraufhin in einem Bus fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in dem Haus im Westen der Stadt Stade am frühen Donnerstagmorgen aus. Mehr als 100 Feuerwehrleute löschten den Brand, bevor er auf andere Häuser übergreifen konnte. Polizei und Feuerwehr schätzten den Schaden auf 200.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.