Suhl - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Suhl mehrere Feuer gelegt und damit einen Schaden von mehreren 100.000 Euro verursacht haben soll. Der 23-Jährige soll seit Februar 2025 mehrere Müllcontainer und angezündet haben - aber auch Wohnmobile und bewohnte Gebäude seien zum Ziel des Verdächtigen geworden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei den Feuern demnach niemand.

Die Polizei nahm bereits nach den ersten Feuern die Ermittlungen auf. Für die Ermittlungen wurden auch Aufrufe in der Zeitung und im Fernsehen veröffentlicht. Dank Zeugenhinweisen und intensiven Ermittlungen konnte der 23-Jährige nun gefasst werden. Er sei dringend tatverdächtig und soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie viele Brände auf das Konto des Mannes gehen, sei Gegenstand der Ermittlungen.