Magdeburg - Kurz vor dem ersten Advent warnt das Innenministerministerium vor steigender Brandgefahr. „Trockene Tannenzweige und abgebrannte Kerzen sind vor allem in der Weihnachtszeit brandgefährlich“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Das Risiko eines Wohnungsbrandes sei in der Adventszeit noch höher als sonst. Daher sei in den kommenden Wochen Vorsicht geboten, um auch den Feuerwehren eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit zu bescheren. „Auch eine Kontrolle der Rauchmelder ist wichtig“, sagte Zieschang, denn sie könnten im Ernstfall Bewohner alarmieren und Schlimmeres verhindern.

Das Innenministerium rät laut Mitteilung, Kinder und Haustiere nie allein in einem Raum mit brennenden Kerzen zu lassen und Kerzen rechtzeitig zu wechseln. Der Gebrauch von frisch gebundenen Adventskränzen auf nicht brennbaren Unterlagen sei empfehlenswert. Den Tipps zufolge sollten Kerzen am Weihnachtsbaum gegen LED-Kerzen ausgetauscht oder so angebracht werden, dass Äste kein Feuer fangen können. Zudem sei es ratsam, defekte Lichterketten auszusortieren und noch glühende Wunderkerzen nicht auf brennbare Unterlagen, stattdessen lieber in einen Metalleimer zu legen. Den Weihnachtsbaum sollten Sachsen-Anhalter gegen Umkippen sichern und ein geeignetes Löschgerät bereitstellen.