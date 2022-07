Brandenburgs Innenminister fährt ins Waldbrandgebiet

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Falkenberg - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) macht sich an diesem Dienstag ein Bild von der Situation im Waldbrandgebiet im Süden des Bundeslandes. Er wolle sich einen persönlichen Eindruck von der Lageentwicklung verschaffen, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, mit. Am Nachmittag (ab etwa 13.00 Uhr) will sich Stübgen dann auch vor Ort äußern.

Die Feuerwehr bekämpft in Falkenberg im Kreis Elbe-Elster einen Waldbrand auf einer Fläche von 850 Hektar. Auch Orte wurden geräumt. Mehrere hundert Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Feuer war am Montag ausgebrochen. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein.