Innenminister René Wilke sitzt in seinem Arbeitszimmer in Potsdam bei einem Tee-Ritual. Der Politiker ist ein Liebhaber guten Tees.

Potsdam - René Wilke braucht auch im Büro mal eine kleine Auszeit - und greift dann zum Tee. „Andere meditieren vielleicht, und ich bereite mir Tee zu. Das ist eine kleine mentale Erholung“, erzählte der Innenminister (parteilos) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Dabei bereitete der 41-Jährige am Nachmittag in seinem Arbeitszimmer in Potsdam schwarzen Tee aus China zu - nach einem bestimmten Ritual mit einer kleinen Löffel-Waage und mehreren Tee-Schalen.

„Ich komme nicht jeden Tag dazu, aber an einem reinen Bürotag will ich nicht darauf verzichten“, sagte Wilke, der auch Tee-Festivals besucht und Beutel-Tee schmäht. „Ich trinke einfach gerne sehr guten Tee.“

Ob er auch im Urlaub am Tee-Ritual festhält? In den Ferien jetzt will Wilke jedenfalls erstmal über die Alpen wandern. Auch das Radfahren hat es dem Politiker angetan. Er besitzt mehrere Rennräder und ist früher auch Marathon-Rennen gefahren, wie er erzählte. Wilke ist seit Mai Innenminister in Brandenburg und war zuvor Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder).