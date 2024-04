Falkensee - Die Brandenburger SPD ist am Samstag zur Wahl der Landesliste für die Landtagswahl im September zusammengekommen. Bei dem Parteitag in Falkensee soll auch über das Programm für die Wahl in rund fünf Monaten entschieden werden. Als Spitzenkandidat gesetzt gilt Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke. Woidke, seit 2013 Regierungschef, tritt das dritte Mal bei einer Landtagswahl an. Bei der Wahl zum Spitzenkandidaten hatte er 2019 mit 82,5 Prozent der Stimmen weniger Rückenwind erhalten als 2014 mit knapp 95 Prozent.

Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. Die SPD regiert seit 1990 mit wechselnden Partnern, derzeit mit CDU und Grünen.