Potsdam - Die Preußischen Schlösser und Gärten sind neben ihrer Bedeutung für den Tourismus auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Für die Hälfte der Gäste sei der Besuch der Sehenswürdigkeiten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) der Hauptanlass der Reise nach Brandenburg. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Potsdam. Dabei sorgten die Besucher für eine „überdurchschnittliche regionale Wertschöpfung“, hieß es in einem Schreiben der Uni.

„Ob in Potsdam, Rheinsberg oder Paretz – die Schlösser schaffen Nachfrage, Frequenz und Jobs“, sagte Ina Hänsel, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Kultureller Besuch erzeuge wirtschaftliche Multiplikation. „Jeder investierte Euro bringt messbare Rückflüsse: in Hotels, Gastronomie, Einzelhandel und bei regionalen Dienstleistern“, betonte Uta Herbst, Leiterin der Studie am Lehrstuhl für Marketing der Universität Potsdam. Konkret brächten die SPSG-Stätten pro eingesetzten Euro Landeszuschuss rund 5,5 Euro Umsatz.

Entwicklungspotenzial gibt es laut Uni noch in Paretz und in Rheinsberg. Investitionen in „Gastronomie, Erreichbarkeit und touristische Ergänzungsangebote“ könnten dort den wirtschaftlichen Effekt der Kulturstätten noch steigern.