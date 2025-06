Auch in Brandenburg und Berlin können am Pfingstmontag zahlreiche Mühlen von innen angeschaut werden. Für die Besucher gibt es neben Führungen auch zahlreiche Feste.

Potsdam - Beim diesjährigen Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag feiert die Bechliner Mühle in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 100-jähriges Bestehen. Auch die Scheunenwindmühle Saalow begeht ein Jubiläum - die Mühle in der Gemeinde Am Mellensee (Landkreis Teltow-Fläming) wird 30 Jahre alt, wie die Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg und das Brandenburger Kulturministerium mitteilten.

Den Angaben zufolge beteiligen sich in Berlin und Brandenburg insgesamt 59 Mühlen an dem diesjährigen Aktionstag. Interessierte erhalten Einblicke in die Technik der Wasser-, Wind- und Motormühlen. Neben Besichtigungstouren werden aber auch Feste für Groß und Klein geboten.

Windmühlen aus Tetrapaks

Auch die Bockwindmühle Wilhelmsaue im Oderbruch bietet Führungen an, Kinder können zudem kleine Windmühlen aus Tetrapaks basteln. Die Bockwindmühlen in den Berliner Ortsteilen Marzahn und Gatow sowie die Mühlen im Deutschen Technikmuseum können laut Programm ebenfalls besichtigt werden.

Eröffnung in Sachsen

Bundesweit öffnen am Pfingstmontag rund 600 historische Mühlen ihre Türen für Besucher. Die offizielle Eröffnung wird an der Obermühle und der Bockwindmühle in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) gefeiert.

In Brandenburg ist Kulturministerin Manja Schüle (SPD) Schirmherrin des 32. Deutschen Mühlentags. Mühlen seien nicht nur technische Wunderwerke, sie hätten auch immer wieder Kreative zu Gedichten, Liedern, Bildern angeregt, erklärte Schüle. „Und bis heute prägt ihr baukulturelles Erbe unsere Identität und steht für Zusammenhalt und Miteinander.“