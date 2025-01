Die Grüne Woche in Berlin steht am Montag im Zeichen des Nachbarlandes. Die Maul- und Klauenseuche dürfte weiter Thema bleiben.

Berlin - Die Grüne Woche in Berlin steht am Montag im Zeichen von Brandenburg. Dann sind Ministerpräsident Dietmar Woidke und die neue Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (beide SPD) zu Gast in Halle 21a. Ein Thema dürften bei der Agrarmesse weiter die Maul- und Klauenseuche und ihre Folgen sein. Vor kurzem war es erstmals seit mehr als 35 Jahren in Deutschland zu einem Ausbruch der Seuche gekommen. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde bei einer Wasserbüffel-Herde in Hönow im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt.

Woidke: „Wir müssen wachsam bleiben“

Bei einem Verdachtsfall im Barnim gab es am Freitag Entwarnung. Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Kamele und Lamas in Brandenburg dürfen seit Samstag wieder transportiert werden. Die Schutzzone und die Überwachungszone um den Ausbruchsort bleiben aufrechterhalten.



„Ich bin froh, dass sich der zweite Verdachtsfall nicht bestätigt hat und der Transportstopp aufgehoben werden konnte“, erklärte Woidke auf dpa-Anfrage. „Aber wir müssen wachsam bleiben.“ Sein Dank gelte allen Beteiligten für das „gute und transparente Krisenmanagement“.

Zwischen Spreewaldgurken und Senfschrot

In der Brandenburg-Halle bei der Grünen Woche präsentieren sich laut der Organisatoren neben traditionellen Marken und Produkten wie Spreewaldgurken, Eberswalder Wurst und Beelitzer Spargel auch kreative Angebote - wie etwa Schokolade mit Senfschrot oder Eierlikör mit Aktivkohle. Landwirtschaftsministerin Mittelstädt will zudem den Ausrichter der nächsten Brandenburger Landpartie verkünden. Die Veranstaltung gilt als Tag der offenen Tür in der regionalen Landwirtschaft.



Wegen der Maul- und Klauenseuche sind dieses Jahr keine Rinder, Schafe und Ziegen auf der Grünen Woche zu sehen, andere Tiere aber schon. Tageskarten kosten regulär 16 Euro, es gibt auch Ermäßigungen. Die Agrarmesse war Donnerstag gestartet und endet am 26. Januar.