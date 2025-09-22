Familien mit niedrigerem Einkommen - auch Alleinerziehende - können in Brandenburg Geld vom Land bekommen bei Reisen. Die Nachfrage ist hoch in diesem Jahr.

Potsdam - Die Ferienzuschüsse für Familien mit wenig Einkommen in Brandenburg werden in diesem Jahr wegen der hohen Nachfrage aufgestockt. Bis Mitte September seien 1.760 Anträge eingegangen, darunter fast die Hälfte von Alleinerziehenden, berichtete das Familienministerium. Bisher seien rund 70 Prozent aller Anträge mit einem Volumen von rund 387.000 Euro bewilligt worden.

Rund ein Siebtel mehr Zuschüsse

Familienministerin Britta Müller (BSW) stockte die Mittel für dieses Jahr von 400.000 Euro auf 460.000 Euro auf. „Ich möchte, dass gerade Familien mit wenig Einkommen und insbesondere Alleinerziehende die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern gemeinsame Ferien zu erleben“, sagte Müller. „Sie sind am stärksten von Armut betroffen.“ So könnten mehr Familien von der Unterstützung profitieren, die einen Antrag gestellt hätten.

Zehn Euro pro Übernachtung und Person

Die Ferienzuschüsse liegen laut Ministerium bei zehn Euro pro Übernachtung für jedes mitreisende Familienmitglied. Das Minimum sind zwei, das Maximum 13 Übernachtungen. Familien, die in Brandenburg wohnen und nur über ein geringes Einkommen verfügen, können sie in Anspruch nehmen - auch Großeltern, die mit ihren Enkelkindern verreisen. Wer die Förderung in Anspruch nehmen will, muss sie mindestens sechs Wochen vor Reisestart beim Landesamt für Soziales und Versorgung beantragen.