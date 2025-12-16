Justiz und Polizei sind bei der Strafverfolgung auf gegenseitige Zuarbeit angewiesen. Die soll nun digital laufen. Was sind die Vorteile?

Potsdam - Keine Faxe und keine Briefe mehr: Die Brandenburger Justiz und die Polizei arbeiten ab sofort ausschließlich auf digitalem Wege gemeinsam an Strafsachen. „Seit dem 15. Dezember 2025 sind Justiz und Polizei in Brandenburg vollständig auf die medienbruchfreie Bearbeitung von Strafsachen umgestellt“, hieß es in einem Schreiben des Justizministeriums. Die elektronische Übermittlung von Strafanzeigen und Akten zwischen der Landespolizei und der Justiz ermögliche eine schnellere und effizientere Bearbeitung von Verfahren.

„Die Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen ist ein echter Meilenstein für die Brandenburger Strafverfolgung“, sagte Justizminister Benjamin Grimm (SPD). Man habe es geschafft, die gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung umzusetzen und den „gesamten Prozess von der Strafanzeige bis zur Vollstreckung medienbruchfrei zu gestalten“.

Medienbruchfrei bedeutet, dass der gesamte Informationsaustausch ohne einen Wechsel des Mediums stattfinden kann. Der Prozess kann also vollständig digital ablaufen.