In Brandenburg liegt die Quote der Firmeninsolvenzen deutlich unter dem Bundesschnitt. Die Krisen der vergangenen Jahre machen sich aber auch hier bemerkbar.

Brandenburg mit geringer Quote an Insolvenzen

Potsdam - Brandenburg dürfte in diesem Jahr eines der Bundesländer mit den wenigsten Firmeninsolvenzen sein. Auf 10.000 Unternehmen kommen dort im Jahr 2024 nach einer Schätzung des Wirtschaftsinformationsdiensts Creditreform 46 Insolvenzen. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr als die Quote bei 41 Insolvenzen pro 10.000 Betrieben lag. Weniger Firmeninsolvenzen erwartet Creditreform für dieses Jahr nur in Thüringen (44 je 10.000 Unternehmen).

Im bundesweiten Durchschnitt kommen Creditreform zufolge etwas mehr als 70 Insolvenzen auf 10.000 Unternehmen. „Mit einiger Verzögerung schlagen die Krisen der vergangenen Jahre nun als Insolvenzen bei den Unternehmen

durch“, hieß es zur Begründung. Für 2025 rechnet Creditreform bundesweit mit einem weiteren Anstieg der Fälle.

Bundesweiter Spitzenreiter bei den Firmeninsolvenzen könnte in diesem Jahr Berlin werden. In der Hauptstadt kommen der Schätzung zufolge 123 Insolvenzen auf 10.000 Unternehmen.