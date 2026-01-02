Mühlhausen - Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in mehreren Fällen in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis). Insgesamt habe es vier Vorfälle am späten Donnerstagabend gegeben, unter anderem in einem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Trotz Rauchentwicklung konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen bleiben. Menschen kamen laut Polizei bei den Bränden nicht zu Schaden. Zu den Brandursachen und zur entstandenen Schadenhöhe machte die Polizei keine Angaben. Ob es konkrete Hinweise auf Brandstiftung gab, ließ ein Sprecher offen.