Bei einem Brand in Oranienburg werden am Morgen mehrere Menschen verletzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat einen Verdächtigen.

Brand mit mehreren Verletzten in Oranienburg

In Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in Oranienburg wurden fünf Menschen verletzt. (Symbolbild)

Oranienburg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oranienburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach am Morgen im Flur einer Wohnung aus und griff auf andere Wohnungen über. Das Feuer wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Mehrere Bewohner wurden evakuiert. Teile des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar. Ermittlungen legten laut Polizei den Verdacht nahe, dass ein 39-Jähriger das Feuer gelegt haben könnte. Die Beamten ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung.