Brand in Wohnhaus in Lauchhammer - 74-Jähriger gestorben

Lauchhammer - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lauchhammer-Grünewalde (Oberspreewald-Lausitz) ist ein 74 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Feuer, dessen Ursache zunächst unklar war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr fand im Haus einen leblosen 74-Jährigen, der trotz Reanimationsversuchen starb. Kriminaltechniker suchten am Freitag nach Spuren, um den Auslöser des Brandes zu ermitteln.