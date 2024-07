Am frühen Morgen wird die Feuerwehr zu einem Gewerbegebiet in Hettstedt gerufen. In einem Recyclingbetrieb für Altbatterien brennt es.

Hettstedt/Halle - Auf dem Gelände eines Recyclingbetrieb für Elektrobatterien in einem Gewerbegebiet in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten am frühen Morgen in vier der Betonabteile die dort gelagerten Altbatterien aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Am Vormittag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch Glutnester bekämpfen. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften angerückt. Der Schaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.