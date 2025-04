Berlin - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Prenzlauer Berg haben zwei Bewohnerinnen Rauchgas eingeatmet. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach geriet in einem Badezimmer des Hauses in der Danziger Straße am späten Samstagabend ein Elektrogerät in Brand.Mitarbeiter der Einrichtung löschten die Flammen, bevor die Feuerwehr eintraf und brachten die zwei betroffenen Bewohnerinnen in einen sicheren Raum. Durch das frühe Schließen der Zimmertür habe der Rauch nicht in andere Bereiche des Hauses ziehen können, lobte die Feuerwehr das Pflegepersonal. Rettungskräfte untersuchten die Frauen. Beide klagten den Angaben zufolge über leichte Atemwegsreizungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie kamen daher in ein Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute mit 8 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.