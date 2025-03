Die Feuerwehr beim Löschen des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Ronnenberg.

Hannover - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ronnenberg bei Hannover hat einen Schaden von circa einer halben Million Euro verursacht. Das Feuer brach am Sonntagabend aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Wohnung in der zehnten Etage im Vollbrand. Alle Bewohner konnten gerettet werden, wie die Polizei heute mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Einsatzort im Stadtteil Empelde.

Bei sechs Personen wurde zunächst eine Rauchvergiftung vermutet, sie blieben laut Polizei aber unverletzt. Mehrere Wohnungen wurden durch das Feuer zerstört und sind aktuell nicht bewohnbar. Andere Hausbewohner konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Bei einer erneuten Begehung des Brandortes seien keine Hinweise auf eine Straftat gefunden worden, hieß es.