In einem Pflegeheim in Freital ist eine 87-jährige Bewohnerin bei einem Brand schwer verletzt worden. Vier weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Freital - Bei einem Brand in einem Pflegeheim im sächsischen Freital ist eine Bewohnerin lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Dienstagabend in dem Apartment der 87-Jährigen aus. Die Frau erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vier weitere Bewohner wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch die Katze der 87-Jährigen konnte von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.