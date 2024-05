In einem Nebengelass auf einem Privatgrundstück bricht ein Feuer aus. Der Eigentümer wird leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht geklärt.

Brand in Partyhütte: 15.000 Euro Schaden

Alkersleben - Eine Partyhütte ist in Alkersleben (Ilm-Kreis) in Brand geraten. Durch das Feuer am Mittwochmorgen ist ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Nebengelass auf einem Privatgrundstück. Der 63 Jahre alte Eigentümer versuchte nach Polizeiangaben noch, das Feuer selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Die Ermittlungen laufen noch.