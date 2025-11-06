In Berlin-Friedrichshain ist am Abend eine Obdachlosenunterkunft in Brand geraten. Die Unterkunft grenzt an den berühmten Techno-Club Berghain an.

In Berlin ist eine Obdachlosenunterkunft neben dem Berghain in Brand geraten (Symbolfoto)

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist am Mittwochabend eine Obdachlosenunterkunft in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es auf insgesamt 20 Quadratmetern. Eine Person wurde aus dem Gebäude gerettet. Der Obdachlose wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unterkunft liegt direkt neben dem bekannten Techno-Club Berghain. Nach Angaben der Feuerwehr blieb das Berghain von dem Brand jedoch unversehrt.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Zur Brandursache und zum Ausmaß der Schäden liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.