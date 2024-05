Berlin - In einem Betrieb in Berlin-Lichterfelde ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Ein Technikraum im 1. Obergeschoss eines Fabrikgebäudes brenne „in voller Ausdehnung“, wie ein Feuerwehrsprecher am Vormittag sagte. In der Firma für Metalltechnik seien Chemikalien gelagert. Es sollte gemessen werden, ob sich Schadstoffe in der Luft befinden. Sollte dies der Fall sein, plante die Feuerwehr über Warnapps die Bevölkerung zu informieren. Verletzte gebe es nicht, so der Sprecher. Alle Personen hätten den Ort selbstständig verlassen können. Die Feuerwehr setzte Löschschaum ein. Das Gebäude konnte zunächst nicht betreten werden.