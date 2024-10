Ein Fahrradkeller in einem Wohnhaus gerät in Brand. Die Feuerwehr kann den Brand zwar schnell löschen - die Folgen für die Bewohner sind dennoch unangenehm.

Brand in Mehrfamilienhaus in Dessau

In einem Mehrfamilienhaus in Dessau hat es gebrannt. (Symbolbild)

Dessau - In einem Mehrfamilienhaus in Dessau hat es gebrannt. Ein Fahrradkeller im Haus habe Feuer gefangen, die Feuerwehr habe die Flammen jedoch löschen können, bevor sie auf weitere Bereiche des Hauses hätten übergehen können, teilte die Polizei mit. In dem Brandgeschehen am Dienstagabend sei niemand verletzt worden. Allerdings sei eine Frau zu einer vorsorglichen Behandlung in ein Klinikum gebracht worden. Zur Brandursache werde noch ermittelt.

Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Sie rechne mit einer hohen Summe. Die Bewohner seien bislang nicht in ihre Wohnungen zurückgekehrt, die Nacht mussten sie woanders verbringen, hieß es weiter.