Feuer im fünften Stock, Evakuierung, fünf Verletzte: In Schwedt/Oder müssen Bewohner nach einem Brand in Ersatzunterkünfte umziehen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Schwedt/Oder - Im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Angaben der Polizei zufolge wurde das Gebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße vollständig evakuiert. Fünf Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Die betroffenen Wohnungen sind den Angaben zufolge durch Rauch, Feuer und Löschwasser unbewohnbar. Die Anwohner kamen in Ersatzunterkünften unter, zudem war ein Wärmebus im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar; Ermittler sollen diese nun klären. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.