Wurzen - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wurzen bei Leipzig sind elf Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier von ihnen mussten stationär behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Insgesamt wurden am späten Freitagabend 14 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.

Demnach wurde das Haus so stark beschädigt, dass es derzeit nicht bewohnbar ist. Einige Bewohner konnten bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Um die restlichen Betroffenen kümmerte sich die Stadt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei werde sich mit dem Fall beschäftigten und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen, hieß es weiter.