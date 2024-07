Aus ungeklärter Ursache kommt es in einem Dachstuhl zum Brand. Etwa 40 Einsatzkräfte rücken an. Das Feuer hat auch weitere Auswirkungen.

Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus

Rund 40 Einsatzkräfte waren bei dem Feuer in Schwanebeck im Einsatz. (Symbolbild)

Schwanebeck - In der Nacht zu Sonntag ist in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Schwanebeck (Landkreis Harz) ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl sei teilweise zerstört worden, teilte die Polizei mit. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Wegen der Einsturzgefährdung des Giebels sei eine Straßensperrung veranlasst worden.