Mitten in der Nacht werden Rettungskräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leer gerufen. Auch nach den Löscharbeiten können einige Bewohner und Bewohnerinnen nicht in ihre Wohnungen zurück.

Leer - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leer sind zwei Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag in dem Haus aus und griff auf eines der benachbarten Gebäude über. Ein 25-jähriger Mann und ein siebenjähriger Junge hätten sich Rauchgasvergiftungen zugezogen und seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizeisprecher wurden 80 Menschen evakuiert und 33 Bewohner und Bewohnerinnen anderweitig untergebracht. Ersten Erkenntnissen nach sind sowohl das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist, als auch das Dachgeschoss des Nachbarhauses, auf das die Flammen übergegriffen hatten, nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand sei bisher nicht geklärt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.