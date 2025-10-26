In einer Halle mit Motorrädern bricht ein Feuer aus: 60.000 Euro Schaden, keine Verletzten – doch die Halle war einst im Visier der Polizei.

Schleusingen - In einer Lagehalle mit Motorrädern im Landkreis Hildburghausen ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Sprechers der Landeseinsatzzentrale entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Verletzte gab es demnach nicht. Noch sei unklar, warum das Feuer in Schleusingen ausgebrochen ist. Mehrere Medien berichteten zuvor.

Berichten zufolge soll in der Lagerhalle im Sommer eine Razzia stattgefunden haben. Der Sprecher bestätigte auf Nachfrage Maßnahmen des Landeskriminalamts (LKA) vor mehreren Wochen. Es handle sich um das Gebäude, das im August bei einer Razzia im Rockermilieu durchsucht wurde. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Razzia und dem Brand gibt, sei aber bislang unklar.

Wie das LKA Thüringen im August mitteilte, handelte es sich um Ermittlungen im Zusammenhang mit räuberischer Erpressung. Auch Objekte in anderen Bundesländern waren betroffen.