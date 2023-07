Brand in Lagerhalle in Spandau: Rauchwolke

Berlin - Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen derzeit einen Brand in einer Lagerhalle in Berlin-Spandau. Das Feuer sei am frühen Nachmittag gemeldet worden, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Über dem Stadtteil war eine große, dunkle Rauchwolke zu sehen. Details zum Ausmaß oder zu Verletzten wurden zunächst nicht bekannt.