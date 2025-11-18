Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einer Lagerhalle mit Booten in Rheinsberg aus. Die Polizei schätzt den Schaden in Millionenhöhe.

Rheinsberg - Ein Brand in einer Lagerhalle in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden vor Ort. Das Gebäude ist laut Polizeiangaben einsturzgefährdet.

35 Boote waren laut der Feuerwehr in der Halle untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Lagerhalle befand, gab es laut der Polizei keine Verletzten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zuvor per Warnmeldung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch sei unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte.