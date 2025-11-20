Rauchentwicklung, offenes Feuer und eine gestörte Website: Im größten Kraftwerk Sachsen-Anhalts bekämpft die Feuerwehr einen Brand. Was bedeutet das für Anwohner und Energie-Kunden?

Schkopau - Im Kraftwerk Schkopau (Saalekreis) ist ein Brand ausgebrochen. Am Vormittag sei Rauchentwicklung infolge eines Schwelbrandes im Block A festgestellt worden, teilte ein Sprecher von Saale Energie mit. Die Feuerwehr sei umgehend vor Ort gewesen. Dennoch sei am Nachmittag ein offener Brand entstanden. Verletzt wurde niemand.

„Die Feuerwehr ist im Einsatz. Alle Kräfte konzentrieren sich derzeit auf das Löschen des Feuers“, hieß es in einer Mitteilung. Eine Gefährdung für Mitarbeiter und Anwohner sowie die Umwelt bestand demnach zu keiner Zeit. Die Bevölkerung wurde am Nachmittag per Warn-App Nina auf den Brand mit „weithin sichtbarem Feuerschein“ hingewiesen.

Die Ursache des Feuers war noch unklar. Am Abend war zudem die Internetseite des Kraftwerksbetreibers gestört. „Aktuell ist die Website der Saale Energie nicht erreichbar“, hieß es dort.

Das Braunkohlekraftwerk ist das größte Kraftwerk in Sachsen-Anhalt. Bis zu fünf Millionen Tonnen Braunkohle aus dem Tagebau Profen wandelt es im Laufe eines Jahres in Strom und Prozessdampf um, versorgt damit Haushalte und Industrie im mitteldeutschen Raum. Es hat zwei Kraftwerksblöcke. Deren Stilllegung ist für 2034 geplant.