Leipzig - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Leipzig ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Mehrere andere Bewohner wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sprach auf der Plattform X von neun schwer und 45 leicht verletzten Hausbewohnern. Einige von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer brach in einer Wohnung etwa in der Mitte des Hochhauses aus, nach Angaben der Feuerwehr in der sechsten Etage - Ruß zeigte sich an der Außenwand.

Das Brandopfer starb trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch in dem Haus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu dem Feuer im Stadtteil Zentrum-Südost machte die Polizei nicht, auch nicht zum Alter des Toten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Ursache für das Feuer sei noch ungeklärt, so die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion habe die Ermittlungen aufgenommen, ein Brandursachenermittler werde hinzugezogen.