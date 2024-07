Vier Garagen geraten am Sonntagabend in Chemnitz in Brand. Mehrere Personen versuchen, den Brand zu löschen - und werden dabei verletzt.

Brand in Garagenkomplex in Chemnitz-Ebersdorf

Chemnitz - Vier Garagen sind am Sonntagabend im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf in Brand geraten. Dabei seien vier Personen verletzt und schließlich mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache hätten die Garagen, die Teil eines Garagenkomplexes hinter einem Mehrfamilienhaus in der Further Höhe sind, Feuer gefangen.

Beim Versuch den Brand zu löschen, hätten drei Frauen im Alter von 22, 36 und 45 Jahren sowie ein 50-jähriger Mann Rauchvergiftungen erlitten. Zwei der Personen seien nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Zur Brandursache werde aktuell noch ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.